الرئيس الايراني: واجبنا تحقيق العدالة في المجتمع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مراسم تكريم المرأة في ايران والذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (س) بنت رسول الله (ص) والذي يصادف اليوم الاحد، وتأكيدا منه على ضرورة منع انتهاكات حقوق الإنسان، رأى الرئيس الايراني انه من واجب الجميع تحقيق الحق والعدالة في المجتمع الذي بُعث الأنبياء من اجله،و ينبغي اعطاء الحقوق وتطبيق العدالة سواسية بين افراد واطياف المجتمع.

وأكد بزشكيان انه ان اهتمام وواجب الجميع يكمن في كيفية حل مشاكل الشعب، موضحا بأن في هذا المجال تلعب المرأة والأم الدور الرئيسي والمهم، واعتبر أنه لم ينجح أي رجل او اي مشروع ولم يصل الى هدفه ومكانة ما لولا دعم النساء المقتدرات.

ورأى الرئيس الايراني انه يمكن حل المشاكل بإحترام اراء الغير والتعاون والمساعدة لايجاد الحلول المناسبة في هذا الصدد.

كما أكد بزشكيان على القدرات والإمكانات العالية للمرأة والأم في مختلف المجالات الإدارية والاجتماعية، لافتا الى خطط الحكومة في تجهيز المنصات لاستقطاب المزيد من النساء الخبيرات وذوي الكفاءات ، وتوظيفهن تدريجيا في المجالات الإدارية لان ذلك له تأثير فعال على مستقبل البلاد.

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