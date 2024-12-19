بزشكيان: إنشاء صندوق استثماري مشترك خطوة فعّالة لتحقيق أهداف منظمة دي 8

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فقد التقى مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الذي سافر إلى مصر للمشاركة والتحدث في القمة الحادية عشرة لقادة مجموعة دي 8، صباح اليوم الخميس في مقر إقامته مع السيد "إيساكا عبد القادر إمام" الأمين العام لهذه المنظمة.

وخلال اللقاء، اعتبر بزشكيان منظمة دي 8 سوقًا واسعة وفرصة ملائمة للدول الإسلامية الأعضاء لتعزيز وتطوير التبادلات التجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، وقال: "نعتقد أنه إذا تم متابعة وتنفيذ القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في دي 8 بشكل جيد، كنا سنشهد استفادة قصوى من إمكانيات هذه المنظمة للدول الثماني الإسلامية الأعضاء".

وأضاف رئيس الجمهورية أن الالتزام بالعهد والميثاق من المبادئ الأساسية في الدين الإسلامي، وأوضح: "إذا اتخذنا نحن الدول الإسلامية قرارًا في إطار مثل هذه المنظمة، يجب أن نكون ملتزمين بتنفيذه، وأعتقد أن أحد أهم القضايا التي تواجهنا في هذه القمة هو التركيز على تنفيذ القرارات".

وتابع بزشكيان: "يجب على الهيئات المسؤولة في الدول الأعضاء متابعة تنفيذ قرارات هذه المنظمة بجدية، ومتابعة هذه العمليات حتى تحقيق الأهداف النهائية، حتى نتمكن في القمم القادمة من اتخاذ قرارات جديدة لتعزيز التطور والتقدم في دولنا".

واعتبر رئيس الجمهورية أن إنشاء آلية مالية ونقدية لتبادل التجارة بين الدول الأعضاء في دي 8 أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف هذه المنظمة، وأكد قائلاً: "إن إنشاء صندوق تنمية لمنظمة دي 8 من أجل الاستثمار المشترك بين الدول الإسلامية الأعضاء سيكون خطوة مؤثرة في هذا الاتجاه، وإيران مستعدة لإنشاء هذا الصندوق".

كما أكد بزشكيان استعداد إيران لاستضافة اجتماع وزراء الطاقة والاتصالات للدول الأعضاء في دي 8، وقال: "في هذا الإطار، من الضروري أولاً أن يناقش الخبراء المعنيون في الاجتماعات المشتركة القضايا والاحتياجات والفرص في مجالي الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليتم تقديمها في النهاية إلى اجتماع الوزراء لاتخاذ القرارات النهائية".

من جانبه، عبر "إيساكا عبد القادر إمام" الأمين العام لمنظمة دي 8 عن سعادته بلقاء بزشكيان والتوصيات المهمة التي قدمها لتعزيز هذه المنظمة، مؤكدًا أنه بعد نهاية القمة، سيتابع شخصيًا تنفيذ توصياته بشأن ضرورة تنفيذ قرارات وتوصيات دي 8.

وأضاف الأمين العام لمنظمة دي 8 أن إيران تعتبر من الدول المؤسسة والنشطة للغاية في هذه المنظمة، وقال: "إيران، بفضل مستواها العالي في مجالات التعليم والاتصالات والتكنولوجيا، تقود هذه المجموعة، وتعتبر المنظمات التابعة لهذه المنظمة في إيران من أكثر الهيئات نشاطًا بين الدول الأعضاء".

كما أشار إيساكا عبد القادر إمام إلى توقيع وتوثيق اتفاقية التعريفات التفضيلية بين الدول الأعضاء في المنظمة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "نأمل أن يستفيد التجار والمستثمرون الإيرانيون من هذه الفرصة المهمة لإنشاء سوق ضخمة تضم أكثر من مليار ومئتي مليون نسمة، بهدف تعزيز الاقتصاد الإيراني وتحقيق أهداف دي 8 في مجال تطوير التجارة".

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