امريكا تعلن سقوط طائرة من طراز F18 في البحر الأحمر وانصارلله تعلق عليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن سقوط طائرة من طراز F18 لها في البحر الأحمر وزعمت إنه عن طريق الخطأ، بينما هناك حديث عن إمكانية استهداف هذه المقاتلة من قبل القوات اليمنية.

وعلقت انصارالله اليمني على هذا الخبر وصرحت ان الولايات المتحدة لن تفصح عن حقيقة ما سببت في سقوط طائرتها.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: "التصرفات الإرهابية ضد اليمن لا توقف عمليات الإسناد لغزة".

وصرح الحوثي: "القيادة المركزية الأميركية لن تفصح عن حقيقة سقوط الطائرة الحربية الأميركية".

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