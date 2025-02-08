السلطات الأميركية تعلن مقتل جميع ركاب طائرة تحطمت بألاسكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مايك ساليرنو المتحدث باسم خفر السواحل إنه "تم تحديد مكان طائرة ركاب صغيرة تحطمت في غرب ألاسكا، كانت في طريقها إلى مدينة نوم على بحر متجمد ولقي 10 أشخاص كانوا على متنها حتفهم".

وأضاف ساليرنو أن رجال الإنقاذ كانوا يبحثون في آخر موقع معروف للطائرة بواسطة مروحية عندما رصدوا الحطام.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "بيرينغ اير" -وهي طائرة ذات محرك توربيني واحد- متجهة من أونالاكليت إلى مدينة نوم بعد ظهر الخميس وعلى متنها 9 ركاب وطيار عندما اختفت، حسب ما أفادت إدارة السلامة العامة في ألاسكا.

وقال ديفيد أولسون، مدير العمليات في شركة "بيرينغ اير"، إن الطائرة وهي من طراز "سيسنا كارافان" غادرت أونالاكليت الساعة 02:37 من مساء الخميس، وفقد المسؤولون الاتصال بها بعد أقل من ساعة.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 67. وتبع الحادثة في الأول من فبراير/شباط سقوط طائرة طبية في حي مزدحم بفيلادلفيا، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

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