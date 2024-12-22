عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر مطلعة ان الغارة الأمريكية البريطانية على صنعاء، استهدفت منطقة عطان.

وذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي أن المسؤولين في إسرائيل قالوا إن هذا الهجوم أمريكي.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها ضربت "هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وقال جيش الإحتلال إنه فشل في اعتراضه، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

ومن جهتها، أفادت نجمة داود الحمراء بأن 16 شخصا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.

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