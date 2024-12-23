بزشكيان : ايران عازمة على اكمال ممر الشمال – جنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، لدى استقباله اليوم الاثنين بطهران نائب رئيس الوزراء الروسي "فيتالي ساويف"،: ان تنفيذ مشروع "رشت –استارا" السككي في اطار الاتفاق الموقع بين ايران وروسيا، ياتي ضمن اولوياتنا؛ مؤكدا على ان ايران تلتزم بمنصوص هذا الاتفاق وستبدا الاجراءات الموكلة اليها في الوقت المحدد، بينما يستطيع الجانب الروسي ان يباشر على وجه العجالة في اجراءات مسح الطرق وتمهيد الارضيات لتنفيذ هذا المشروع.

ومضى رئيس الجمهورية الى القول : ان الحكومة الايرانية تؤكد على تنفيذ الاتفاق، وعليه فقد تكلفت وزارة الطرق والتنمية الحضرية بمتابعته.

في المقابل، ابلغ "ساويف" تحيات حارة من جانب رئيس جمهورية، ورئيس الوزراء الروسيين الى الدكتور زشكيان؛ كما وجه دعوة الى الرئيس الايراني بزيارة موسكو خلال الايام الاولى من العام الجديد (2025م).

وفي اشارة الى الاتفاق الثنائي حول تنفيذ طريق استارا – رشت السككي، اكد نائب رئيس الوزراء الروسي خلال اللقاء مع الرئيس الايراني بطهران اليوم، اكد على ارادة بلاده للقيام بذك، وقال : ان روسيا رصدت خط الائتمان اللازم لهذا المشروع، والى جانب التعاون مع حكومة اذربيجان فيما يخص ممر الشمال – جنوب، فهي تدعو الى تنفيذ الاتفاق من جانب ايران ايضا.

واعتبر ساويف، عمليات شحن ونقل السلع بين روسيا وايران، انها اخذة بالتوسع؛ مصرحا : كما نتوقع من خلال تنفيذ اتفاق استارا – رشت (شمال ايران) السككي، زيادة حجم النقل بين روسيا وايران، الى 15 مليون طن من السلع؛ وذلك في غضون المرحلة الاولى عقب انجاز هذا المشروع.