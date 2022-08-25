مخبر يؤكد على تحقيق نقلة في مجال التعاون بين طهران وموسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فيما اعتبر العلاقات بين ايران وروسيا "ستراتيجية"، دعا "مخبر" خلال هذا اللقاء، الى تنفيذ مشروع طريق رشت - استارا السككي (شمال)، وان يوضع هذا المشروع على جدول اولويات البلدين، لانه يؤدي الى توسيع التعاون الثنائي في مجالي النقل والترانزيت.

واضاف: ان طهران وموسكو لديهما طاقات واسعة من اجل الارتقاء بالعلاقات في شتى المجالات ومنها الطاقة والترانزيت والنقل والصناعة والامن الغذائي.

وعلى صعيد العلاقات السياسية، قال النائب الاول لرئيس الجمهورية : ان ايران وروسيا لديهما تنسيق جيد حيال القضايا السياسية، لكن مستوى التعاون الاقتصادي بينهما لا يرقى الى الاواصر السياسية؛ وبما يستدعي تنفيذ المستندات والاتفاقيات الموقعة لتحقيق زيادة في العلاقات التجارية الثنائية ايضا.

واكد في الصعيد نفسه، على حل المشاكل المصرفية واعتماد عملة البلدين في مجال التبادل التجاري المشترك. وفي الختام، اشاد مخبر بمواقف روسيا قبال المفاوضات النووية مع ايران، وايضا انظمامها الى الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي.

والى ذلك، قال مستشار الرئيس الروسي، انه اجرى مباحثات جيدة مع المسؤولين الايرانيين على امتداد زيارته الحالية لطهران. واكد "لويتين" خلال اللقاء مع مخبر اليوم، على رغبة روسيا في تطوير التعاون بكلا مجالي النقل والترانزيت مع ايران؛ مضيفا ان طهران بامكانها ان تصبح قطبا لتجارة الترانزيت مع موسكو.

وحول مشروع رشت –استارا السككي، قال : ان تنفيذ هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تنمية التعاون الثنائي، وسيكون بمقدور روسيا ان تستخدم هذا الطريق في نقل وترانزيت بضائعها.

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