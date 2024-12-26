الرئيس الإيراني في زيارة لمركز علاج القلب ومعرض الزراعة التخصصي في بجنورد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تفقد اليوم خلال من زيارته لخراسان الشمالية، مركز بجنورد التشخيصي لعلاج القلب والذي يضم 18 سريرا وكذلك وحدة الرعاية الحرجة ووحدة العناية المركزة وقسم تخطيط الاوعية.

كما تفقد الرئيس بزشكيان صباح اليوم، المعرض الرابع عشر التخصصي الزراعي والصناعات ذات الصلة في بجنورد.

وتشارك في المعرض 45 شركة في 105 أجنحة ويعرض قدرات المحافظة في مجال انتاج المحاصيل الزراعية المختلفة والدواجن ومحاصيل البستنة والادوات والتجهيزات الزراعية والصناعات التحويلية والتابعة لها.

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