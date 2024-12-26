بزشكيان: ليس لدينا أطماع في أي بلد وليس لدينا خلاف مع أحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوضح خلال زيارته إلى محافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران، في كلمة له امام حشد من أهالي المحافظة في بجنورد، أن العدو بصدد زعزعة الأمن والاستقرار في إيران ولن نسمح له بالاعتداء علينا وليس لدينا اطماع في أي دولة.

وأضاف يجب ان لا نتصارع مع العالم، ولا ننوي الاعتداء على اراضي الآخرين كما لن نسمح لاحد بالتعرض لحدودنا او حقوقنا، فالحفاظ على وحدة اراضي بلادنا هو مبدأ لنا لكن وفي الوقت نفسه فان رؤيتنا ترتكز على السلام والامن، كما اننا قادرون على حل مشاكلنا الداخلية بالمودة والانسجام.

كما شددعلى الوحدة بين الدول الإسلامية، قائلا: "للاسف نشاهد الخلافات الكثيرة بين الدول الاسلامية، فالكيان الصهيوني الذي فيه عدة ملايين فقط من السكان استطاع ان يوقع بين الدول الاسلامية، واذا توحد المسلمون في المنطقة فلا يمكن لاية قوة ان تنتهك حقوقهم، ويكفي ان يؤمن المسلمون بقوتهم ويستخدموا مواردهم بصورة صحيحة.

وتابع انه قد قال لرؤساء الدول الاسلامية مالذي يتصارع عليه المسلمون ؟ فاذا اعتصمنا بحبل الله جميعا فان المسلمين يشكلون قوة، واردف "في سوريا الان يقتل المسلمون بعضهم البعض، ومن الذي ينتفع؟ ان الكيان الاسرائيلي الذي ليس فيه الا عدة ملايين من السكان قد اوقع بين كافة المسلمين، انه قد سوى غزة بالتراب وصنع هذه الاوضاع في لبنان وسوريا، لكننا كدول اسلامية اذا قمنا باغلاق باب مواردنا ولم نتساوم معه فان العالم بأسره مجبر على التحاور معنا".

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