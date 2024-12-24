إيران تعتبر الدولة الثالثة لتدريب المهندسين في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد بور محمدي، رئيس منظمة البرنامج والميزانية، مساء الاثنين، في حفل الذكرى الخمسين لتأسيس جمعية المهندسين الاستشاريين الإيرانيين لرسم مستقبل مشرق: في العقود الماضية، تم إنشاء جسور مختلفة، تم بناء المطارات والمرافق في البلاد وفي الفترة التي سبقت هذا القرن حدثت أمور جيدة، وقبل ذلك أيضاً حتى ظهور دين الإسلام.

وأشار: لقد ابتكر مهندسونا دائمًا روائع، وهذا ينطبق أيضًا على التخطيط والبناء الحضري وبناء السفن وما إلى ذلك، وحتى مدينة هكمتانه في إيران القديمة يمكن قياسها في هذه الفئة.

وذكر بور محمدي: أن هذا المسار دائرة تلو الأخرى ينتهي في نهاية المطاف مع المجتمع الحالي من المهندسين الاستشاريين، وتكمن أهمية أنشطة مهندسينا في أن أنشطتهم تتماشى مع مناخنا، وهو ما يمكن مشاهدته على نطاق واسع عبر التاريخ.

وأشار: إن هندستنا ترتبط ارتباطا وثيقا بالأدب الشعري للبلاد، وكثيرا ما تذكر في أشعار شعرائنا.

وتابع: إن إحدى قدراتنا العظيمة هي تدريب المهندسين والركيزة التالية لإمكانيات بلادنا. إيران دولة ذات أربعة فصول ولها حدود بحرية واسعة، وهي سابع أكبر دولة في العالم من حيث المناجم، وثاني دولة في العالم من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة، ولديها 11 ميناء مهم وأساسي للغاية.

وأكد: في هذا الصدد، فإن الركيزة التي يجب أن تكون موجودة هي الجمع بين إمكانيات الأرض وإمكانات مهندسي بلادنا.

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