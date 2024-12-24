تغيير اسم شارع بيستون في طهران إلى "شهيد يحيى سنوار"

أفادت وكالة مهر للأنباء، في الجلسة الـ290 العلنية لمجلس مدينة طهران، تم دراسة واعتماد تغيير أسماء بعض الشوارع في مدينة طهران. وبموجب هذا القرار، تم اقتراح تغيير اسم الطريق السريع الشهيد لشكري من ساحة الحرية إلى الطريق السريع الشهيد مهدوي كني في مناطق 9 و21 إلى اسم السيد حسن نصر الله، بالإضافة إلى تغيير اسم شارع بيستون الواقع بين شارع فتحي شقاقي وساحة جهاد إلى اسم الشهيد يحيى سنوار.

عارض حبيب كاشاني، عضو مجلس مدينة طهران، وميثم مظفر، اقتراح تغيير اسم الطريق السريع الشهيد لشكري إلى اسم الشهيد نصر الله نظرًا لوجود هذا الطريق في منطقة صناعية. وقال مظفر: "الطريق السريع لشكري يقع في منطقة صناعية، وهو ليس الخيار الأمثل لهذا التغيير. من الأفضل دراسة تخصيص اسم الشهيد نصر الله بشكل منفصل وتقديم اقتراح أفضل."

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