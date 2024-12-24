  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٣٦ م

تغيير اسم شارع بيستون في طهران إلى "شهيد يحيى سنوار"

تغيير اسم شارع بيستون في طهران إلى "شهيد يحيى سنوار"

في الجلسة الـ290 العلنية لمجلس مدينة طهران، تم التصويت على تغيير اسم شارع بيستون الواقع بين شارع فتحي شقاقي وساحة جهاد إلى اسم الشهيد يحيى سنوار. وقد تم اتخاذ هذا القرار تكريماً لذكرى الشهداء الأبطال ورفاقهم.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في الجلسة الـ290 العلنية لمجلس مدينة طهران، تم دراسة واعتماد تغيير أسماء بعض الشوارع في مدينة طهران. وبموجب هذا القرار، تم اقتراح تغيير اسم الطريق السريع الشهيد لشكري من ساحة الحرية إلى الطريق السريع الشهيد مهدوي كني في مناطق 9 و21 إلى اسم السيد حسن نصر الله، بالإضافة إلى تغيير اسم شارع بيستون الواقع بين شارع فتحي شقاقي وساحة جهاد إلى اسم الشهيد يحيى سنوار.

عارض حبيب كاشاني، عضو مجلس مدينة طهران، وميثم مظفر، اقتراح تغيير اسم الطريق السريع الشهيد لشكري إلى اسم الشهيد نصر الله نظرًا لوجود هذا الطريق في منطقة صناعية. وقال مظفر: "الطريق السريع لشكري يقع في منطقة صناعية، وهو ليس الخيار الأمثل لهذا التغيير. من الأفضل دراسة تخصيص اسم الشهيد نصر الله بشكل منفصل وتقديم اقتراح أفضل."

/انتهى/

رمز الخبر 1952177

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات