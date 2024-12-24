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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٣٧ م

عراقجي يحضر المؤتمر العام للمسؤولين والقادة السياسيين للقوات المسلحة

عراقجي يحضر المؤتمر العام للمسؤولين والقادة السياسيين للقوات المسلحة

حضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في المؤتمر الوطني للمسؤولين والقادة السياسيين للقوات المسلحة الذي افتتح اليوم برعاية مؤسسة العقيدة السياسية للجيش.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المؤتمر العام للمسؤولين والقادة السياسيين للقوات المسلحة، افتتح اليوم تحت شعار "البصيرة، استمرار المقاومة، إيران أقوى"، بضيافة مؤسسة العقيدية السياسية للجيش، وبحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

/انتهى/

رمز الخبر 1952181
شیرین سماره

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