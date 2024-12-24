عراقجي يحضر المؤتمر العام للمسؤولين والقادة السياسيين للقوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المؤتمر العام للمسؤولين والقادة السياسيين للقوات المسلحة، افتتح اليوم تحت شعار "البصيرة، استمرار المقاومة، إيران أقوى"، بضيافة مؤسسة العقيدية السياسية للجيش، وبحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

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