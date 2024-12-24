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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م

9 دول تعلن استعدادها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

9 دول تعلن استعدادها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

أعلن مساعد الرئيس الروسي عن تفعيل الشراكة والتعاون مع 9 دول أخرى ضمن مجموعة "بريكس".

أفادت وكالة "مهر" للأنباء نقلًا عن "تي في بريكس"، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأنه اعتبارًا من الأول من يناير 2025 ، ستصبح كل من بيلاروسيا، إندونيسيا، كازاخستان، كوبا، ماليزيا، تايلاند، أوغندا، وأوزبكستان دولًا شريكة في "بريكس".

وأضاف أوشاكوف أن هذه الدول أكدت رغبتها وحماسها للانضمام إلى المجموعة. كما أوضح أن موسكو تنتظر ردود أربعة دول أخرى على دعوة الانضمام إلى "بريكس".

وأشار إلى أن الدول الشريكة في "بريكس" يمكنها تقديم مقترحاتها، لكنها لن تشارك في عمليات التصديق على الوثائق أو التصويت.

وفي البيان الختامي للقمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس" في قازان بروسيا، رحبت الدول الأعضاء في المجموعة برغبة واهتمام دول أخرى بالانضمام. كما تمت الموافقة خلال القمة على قائمة الدول المدعوة للانضمام لاحقًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1952187

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