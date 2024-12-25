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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص

إصابة أكثر من 9 مستوطنين عند هروبهم الى الملاجئ بعد اطلاق صاروخ من اليمن

إصابة أكثر من 9 مستوطنين عند هروبهم الى الملاجئ بعد اطلاق صاروخ من اليمن

دوت صفارات الإنذار في عدة مناطقَ وسط الأراضي المحتلة الفلسطينية بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تحدثت منصات للمستوطنين عن فشل دفاعات الاحتلال في اعتراض الصاروخ اليمني وبثت مشاهد للصاروخ في سماء فلسطين المحتلة.


وافاد الاعلام العبري بتفعيل صافرات الانذار في أكثر من مئتي نقطة بعد رصد الصاروخ اليمني مشيرا إلى إصابة 9 مستوطنين عند هروبهم للملاجئ.

واضاف الاعلام العبري أن طائرة كانت تستعد للهبوط في تل أبيب غيرت مسارها لتجنب الصاروخ.

واعترف جيش الإحتلال الصهيوني ، بتعرض تل أبيب إلى قصف بصاروخ يمني حيث تم تفعيل صفارات انذار في مناطق واسعة من الاراضي المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1952202

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