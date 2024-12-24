القوات المسلحة اليمنية تقصف هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا بصاروخ فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان عسكري اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مؤكدا نجاح العملية في تحقيق أهدافها.

وأوضحت القوات المسلحة أن هذه العملية تأتي "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردًا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة".

كما أكدت جاهزية واستعداد اليمنيين لمواجهة ما وصفته بـ "العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني".

وشددت القوات المسلحة على استمرارها في "تأدية واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم"، مؤكدةً استمرار دعمها للمقاومة في غزة من خلال المزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.