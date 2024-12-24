وزير الخارجية الايراني: الصواريخ اليمنية اربكت حسابات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء في مقابلة على هامش المؤتمر الوطني للمسؤولين والقيادات السياسية للقوات المسلحة: "إن الشعب اليمني لعب دوراً غير مسبوق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية عملية طوفان الأقصى بالاعتماد على صواريخهم ومعداتهم الدفاعية المحلية".

وأضاف وزير الخارجية: "حتى عندما يتعرض اليمنيون لأشد قصف للتحالف الأمريكي الصهيوني فإنهم يستهدفون قلب الأراضي المحتلة بصواريخهم المحلية الصنع".

وأكد عراقجي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم جبهة المقاومة والشعب اليمني بكل قوتها، لكن اليمنيين لا يحتاجون إلى المساعدة وهم يعتمدون على انفسهم ويقاومون".

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