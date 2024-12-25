عراقجي يتسلم اوراق اعتماد سفراء الكويت وسيراليون وكوبا الجدد لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خورخه فرناندو لفبره نيكلاس، السفير الجديد لجمهورية كوبا، قام عصر اليوم الأربعاء، بتقديم أوراق اعتماده إلى الدكتور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني، وذلك في بداية مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما استقبل وزير الخارجية الايراني، عصر اليوم الأربعاء، سلامو كرومه، السفير الجديد لجمهورية سيراليون، الذي قدّم نسخة من أوراق اعتماده في مستهل مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واستقبل الدكتور عباس عراقجي، أحمد المشعل المنصور، السفير الجديد لدولة الكويت، حيث قدّم نسخة من أوراق اعتماده في بداية مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما اختتم جوزيف ريختار، سفير جمهورية التشيك لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مهامه الدبلوماسية بزيارة إلى وزارة الخارجية الإيرانية عصر اليوم الأربعاء، حيث التقى الدكتور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، لتوديعه في ختام مهمته.