  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٤٥ م

عراقجي يتسلم اوراق اعتماد سفراء الكويت وسيراليون وكوبا الجدد لدى طهران

عراقجي يتسلم اوراق اعتماد سفراء الكويت وسيراليون وكوبا الجدد لدى طهران

تسلم عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اوراق اعتماد السفراء الجدد لدول الكويت وسيراليون وكوبا، في بداية مهامهم الدبلوماسية في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خورخه فرناندو لفبره نيكلاس، السفير الجديد لجمهورية كوبا، قام عصر اليوم الأربعاء، بتقديم أوراق اعتماده إلى الدكتور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني، وذلك في بداية مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

عراقجي يتسلم اوراق اعتماد سفراء الكويت وسيراليون وكوبا الجدد لدى طهران

كما استقبل وزير الخارجية الايراني، عصر اليوم الأربعاء، سلامو كرومه، السفير الجديد لجمهورية سيراليون، الذي قدّم نسخة من أوراق اعتماده في مستهل مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

عراقجي يتسلم اوراق اعتماد سفراء الكويت وسيراليون وكوبا الجدد لدى طهران

واستقبل الدكتور عباس عراقجي، أحمد المشعل المنصور، السفير الجديد لدولة الكويت، حيث قدّم نسخة من أوراق اعتماده في بداية مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

عراقجي يتسلم اوراق اعتماد سفراء الكويت وسيراليون وكوبا الجدد لدى طهران

كما اختتم جوزيف ريختار، سفير جمهورية التشيك لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مهامه الدبلوماسية بزيارة إلى وزارة الخارجية الإيرانية عصر اليوم الأربعاء، حيث التقى الدكتور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، لتوديعه في ختام مهمته.

رمز الخبر 1952243

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات