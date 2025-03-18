سفيري قرغيزيا وبلغاريا يلتقيان عراقجي في ختام مهامهم في طهران

استقبل وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الثلاثاء سفيري قرغيزيا وبلغاريا لدى البلاد كلا على انفراد وذلك في ختام مهام عملها في طهران.