سفيري قرغيزيا وبلغاريا يلتقيان عراقجي في ختام مهامهم في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار السفير القرغيزي توردو غان صديق اوف وزارة الخارجية للقاء الوزير عباس عراقجي وذلك في ختام مهام عمله لدى البلاد.
كما زارت السفير البلغارية هيكولينا استفانوفا كونفا وزارة الخارجية للقاء عراقجي في ختام مهام عملها.
استقبل وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الثلاثاء سفيري قرغيزيا وبلغاريا لدى البلاد كلا على انفراد وذلك في ختام مهام عملها في طهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار السفير القرغيزي توردو غان صديق اوف وزارة الخارجية للقاء الوزير عباس عراقجي وذلك في ختام مهام عمله لدى البلاد.
كما زارت السفير البلغارية هيكولينا استفانوفا كونفا وزارة الخارجية للقاء عراقجي في ختام مهام عملها.
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