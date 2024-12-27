إيران وطاجيكستان تؤكدان على تنفيذ المذكرات الجمركية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي رضا حقيقيان، سفير بلادنا لدى طاجيكستان، مع الجنرال خورشيد كريم زاده، رئيس دائرة الجمارك الطاجيكية، اليوم الجمعة. وتم خلال هذا اللقاء مناقشة حلول تطوير التعاون وتسهيل الشؤون الإدارية الجمركية وتبادل الآراء.

وفي إشارة إلى تطور العلاقات بين إيران وطاجيكستان، اعتبر حقيقيان أن دور الجمارك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين مهم.

واعتبر كريم زاده أن التعاون المستمر بين جمارك البلدين لزيادة التبادلات التجارية وتبادل المعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع بشكل إلكتروني فعال لتسهيل الأمور، وأعلن استعداد الجمارك الطاجيكية لتوسيع وترسيخ التعاون المتخصص.

وأكد الطرفان على تنفيذ أحكام مذكرات التفاهم الموقعة، وإعداد وتوقيع البروتوكولات اللازمة لتسهيل الأمور الجمركية.

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