  1. إيران
  2. السياسة
٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٧ م

إيران وطاجيكستان تؤكدان على تنفيذ المذكرات الجمركية بين البلدين

إيران وطاجيكستان تؤكدان على تنفيذ المذكرات الجمركية بين البلدين

اكد سفير بلادنا في طاجيكستان مع رئيس الدوائر الجمركية لهذه الدولة، على تنفيذ أحكام مذكرات التفاهم الموقعة، وكذلك إعداد وتوقيع البروتوكولات اللازمة لتسهيل الأمور الجمركية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي رضا حقيقيان، سفير بلادنا لدى طاجيكستان، مع الجنرال خورشيد كريم زاده، رئيس دائرة الجمارك الطاجيكية، اليوم الجمعة. وتم خلال هذا اللقاء مناقشة حلول تطوير التعاون وتسهيل الشؤون الإدارية الجمركية وتبادل الآراء.

وفي إشارة إلى تطور العلاقات بين إيران وطاجيكستان، اعتبر حقيقيان أن دور الجمارك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين مهم.

واعتبر كريم زاده أن التعاون المستمر بين جمارك البلدين لزيادة التبادلات التجارية وتبادل المعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع بشكل إلكتروني فعال لتسهيل الأمور، وأعلن استعداد الجمارك الطاجيكية لتوسيع وترسيخ التعاون المتخصص.

وأكد الطرفان على تنفيذ أحكام مذكرات التفاهم الموقعة، وإعداد وتوقيع البروتوكولات اللازمة لتسهيل الأمور الجمركية.

/انتهى/

رمز الخبر 1952283

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات