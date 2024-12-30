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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٣ م

جمارك تمرجين الإيرانية تصدر سلعًا بقيمة 570 مليون دولار

جمارك تمرجين الإيرانية تصدر سلعًا بقيمة 570 مليون دولار

قال مسؤول في مكتب جمارك تمرجين الایرانیة إن سلعًا غير نفطية بقيمة تزيد عن 570 مليون دولار تم تصديرها من هذه الجمارك في العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس/آذار 2024).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المدير العام لمكتب جمارك تمرجين علي أكبر أشرفي أنه تم تصدير 1.4 مليون منتج غير نفطي بقيمة تزيد عن 570 مليون دولار من مكتب الجمارك منذ بداية العام الإيراني الحالي (21 مارس/آذار).

وأشار إلى أن مواد البناء بما في ذلك البلاط والسيراميك والتربة المعدنية والحديد ومنتجات الصلب والفواكه والخضروات الطازجة كانت من بين المنتجات الرئيسية المصدرة من مكتب الجمارك إلى إقليم كردستان العراق.

وقال إنه في تلك الفترة، تم استيراد 15500 طن من السلع غير النفطية بقيمة 50 مليون دولار إلى حدود تمرجين، مضيفًا أن 1.1 مليون طن من السلع غير النفطية تم نقلها من هذه الجمارك، مسجلة نموًا بنسبة 120 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1952406

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