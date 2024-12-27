اليمن...مسيرات حاشدة نصرة لغزة بمحافظة صعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت ساحة المولد النبوي الشريف غرب مدنية صعدة المسيرة المركزية في المحافظة، فيما خرجت بقية المسيرات في ساحات الشهيد القائد، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة وبني القم وغربي الشوارق برازح، السهلين والعقلين والبُرقة بآل سالم، عَرو وجمعة بني بحر، العين والقهرة والسَرْو والبراك وساحة لبني سعد والرقة بالظاهر، ربوع الحدود ومدينة جاوي وساحة لولد عمرو وبني عبّاد بمجز، والجرشة وبقامة والرحمانين بغمر، قطابر، يسنِم بباقم، كتاف، أملح، ذويب، آل مقنع، ستخرج بقية المسيرات عقب صلاة الجمعة في ساحات الخميس بمنبه، شدا، الجَفْرَة وعُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر.

وحمل المحتشدون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصور القادة الشهداء، واللافتات المنددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

ورددوا هتافات منها (مع غزة سنصعد أكثر.. ليس لدينا خط أحمر)، (يا من معك الأمريكان.. معنا الحنَّان المنَّان.. لن يخذلنا مهما كان)، (بالله ووعي الشرفاء.. ورجال الأمن الأكفاء.. أفشلنا مكر الحلفاء)، (صدَقَ حسين البدر.. بقوله أمريكا قشَّه لا دوله.. انكسرت بالله وحوله)، (يا أمريكي يا صهيوني.. يتحداك الشعب اليمني)، (دمّي يمني وفلسطيني.. عربي مسلم ياصهيوني)، (القوة العظمى المزعومة.. هربت مذعورة مهزومة)، (ما فاد إسرائيل ما حشدوا.. شردوا شردوا شردوا شردوا)، (مع غزة سنصعدُ أكثر.. لا سقفُ ولا خطٌّ أحمر)، (معركة الفتح الموعود.. ليس لها سقفٌ وحدود)، (يمن الحكمة والايمان.. يضرب في عمق الكيان)، (الجهاد الجهاد.. كل الشعب على استعداد)، (يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)، (يا غـزّة واحنا مَعَكـُم.. أنتــم لـسـتم وحدكـم)، (فوضناك فوضناك.. يا قائدنا فوضناك)

وندد المتظاهرون بالعدو الصهيوأمريكي على اليمن واستهداف الأعيان والمنشئات المدنية، مطالبين قواتنا المسلحة بالرد الصارم على العدوان.

وأكدوا ثبات موقفهم بنصرة وإسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وحرب إبادة جماعية ومجازر يومية منذ 448 يوما بيد العدو الصهيوني بشراكة وتواطئ أمريكي وصمت عربي وإسلامي مخز.

وأشاروا إلى أن جرائم العدو تتوسع إلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا، سعيا لتنفيذ مشروعه الخبيث المسمى "إسرائيل الكبرى" على حساب دول وشعوب المنطقة.

وأكد ثبات الموقف الإيماني والمبدئ المدافع عن غزة ومواصلة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بوتيرة متصاعدة دون خطوط حمراء، مشددين أن العدوان الصهيوني الأمريكي والبرطاني لن يثني الشعب اليمني عن هذا الموقف.

وباركوا عمليات القوات المسلحة والانتصارات العسكرية التي تحققت على يدها والتي كان من أبرزها هذا الأسبوع إفشال هجوم أمريكي واسع على بلدنا من خلال استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وعدد من المدمرات وإسقاط طائرة إف 18 وفرار حاملة الطائرات.

وعبروا عن ارتياحهم للضربات اليمنية المتواصلة ضد كيان العدو بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية والمجنحة، والمسيرات.

كما باركوا للأجهزة الأمنية إنجازهم الأخير بتفكيك خلية تجسس أمريكية في البلاد، مؤكدين جاهزيتهم العالية لمواجهة كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم.

ودعوا أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والقيام بالمسؤوليات، والجهاد في سبيل الله، لوقف حرب الإبادة الجماعية منذ عام وأربعة أشهر والتي تزيد وتتعاظم، نتيجة جريمة التفريط من قبل الأمة

يذكر أنه تخرج صباح وعصر اليوم الجمعة مسيرات واسعة في أكثر من 636 ساحة تحت شعار "ثابتون مع غزة العزة.. بلا سقف ولا خطوط حمراء" في العاصمة صنعاء ومختلف المناطق والمديريات في 14 محافظة حرة.

/انتهى/