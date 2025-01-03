تظاهرات حاشدة في عدة محافظات يمنية..."ثابتون مع غزة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حددت لجنة نصرة الأقصى 180 ساحة في حجة للخروج المليوني في مسيرات "ثابتون مع غزة.. بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية"، و122 ساحة في الحديدة، و56 ساحة في عمران شمال اليمن.

وكذلك، حددت 47 ساحة في ريمة غربي اليمن، و30 ساحة في تعز جنوبي البلاد، و29 ساحة في ذَمَار جنوبي صنعاء، و33 ساحة في صعدة، و112 ساحة في إب وسط اليمن، و31 ساحة في المحويت.

ويتوقع أن تخرج أكثر من 680 مسيرة وتظاهرة في مدن ومديريات 14 محافظة يمنية نصرة لغزة.

وكان مصدر عسكري يمني رفيع قد أكد في وقت سابق أنّ الجيش اليمني "يُعِدّ مفاجآت مقبلة"، وعلى العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي، لأنّ "اليمن لن يتوقف عن إسناد قطاع غزّة مطلقاً".

وأشار إلى أنّ اليمن يحمل في جعبته كثيراً من الخيارات العسكرية، وأن العدوَّين الأميركي والبريطاني "فشلا في فك الشيفرة التقنية اليمنية"، كاشفاً أنّ "لدى اليمن أسلحة متطورة دقيقة، وصُممت لهزيمة أي دفاعات جوية في العالم وتجاوزها".

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