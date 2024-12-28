اليمن يجدد مهاجمة الإحتلال.. 10 صواريخ و9 مُسيرات منذ بداية الشهر الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ اليمن "أطلق 10 صواريخ و9 طائرات مُسيّرة في اتجاه إسرائيل منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري".

وأتى ذلك بعدما دوّت صفارات الإنذار في القدس المحتلة والبحر الميت وجنوبي الضفة الغربية وجنوبي النقب في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن "جيش" الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار "بعد إطلاق صاروخ من اليمن"، زاعماً أنّ "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض الصاروخ".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إنّ "صفارات الإنذار من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها الهجمات من اليمن، دفعت ملايين المستوطنين إلى الفرار بحثاً عن مأوى في منتصف الليل، كل ليلة تقريباً خلال الأيام الـ10 الماضية".

ومساء الأربعاء، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ سلاح الجو اليمني المسير نفّذ عمليتين عسكريتين ناجحتين، ضد هدفين للاحتلال الإسرائيلي في يافا وعسقلان المحتلتين.

وفي التفاصيل، قال العميد سريع إنّ "العملية الأولى استهدفت موقعاً حساساً في يافا المحتلة، والثانية استهدفت المنطقة الصناعية في عسقلان".

وجاءت العمليتان، "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على المجازر بحق الإخوة في قطاع غزة"، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وتؤكّد القوات المسلحة اليمنية أنّها "على أتمّ الجاهزية والاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي البريطاني".

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