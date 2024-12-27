تعاون إيرانی وسعودي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد "محمد محسن صدر" و رئيس هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا السعودية "محمد سعود التميمي" على هامش منتدى إدارة الإنترنت IGF في الرياض.

وفي هذا اللقاء، أعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتبادلا وجهات النظر حول القدرات الموجودة في هذا المجال.

ومن أهم موضوعات المفاوضات: استخدام البنى التحتية المتبادلة وتبادل الخبرات في مجال منصات تكنولوجيا المعلومات المحلية والمراسلات وتوسيع التعاون البريدي والألياف الضوئية وتحديد المشاريع المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي و وأخيرا الأنشطة المشتركة في مجال بدء الأعمال التجارية والمعرفة القائمة على تكنولوجيا المعلومات.

كما تم التأكيد في هذا الاجتماع على استخدام قدرات وإمكانيات شركات القطاع الخاص الإيراني في مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكبيرة في المملكة العربية السعودية.

وبحسب هذا التقرير فقد اتفق الطرفان على متابعة الأمور المذكورة في شكل مذكرة تفاهم مشتركة.

ويعقد منتدى إدارة الإنترنت (IGF) سنويًا من قبل الأمم المتحدة لمناقشة القضايا المتعلقة بإدارة الإنترنت، ويحضره ممثلون عن القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية.

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