أربعة إيرانيين يفوزون بمقاعد في الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للرياضات الجامعية، تم انتخاب أعضاء اللجان المختلفة لهذا الاتحاد وفاز الممثلون الإيرانيون بأربعة مقاعد مهمة.

وبحسب هذا التقرير فإن الأعضاء الإيرانيين الموجودين في لجان الاتحاد الأمريكي هم كالتالي:

فهيمة محمد حسن: عضو هيئة التخطيط والتنمية

هادي بشيريان: عضو اللجنة الفنية للرياضة الجامعية والعلامة التجارية والتسويق

حميد قاسمي: عضو هيئة الإعلام والاتصال

إبراهيم عليدوست: عضو هيئة التعليم والبحث

كما هنأ أفشاري، رئيس الاتحاد الوطني للرياضات الجامعية، اختيار أربعة إيرانيين كأعضاء في لجان الاتحاد AUSF للرياضات الجامعية، وقال: "هذا النجاح الكبير للرياضات الجامعية في إيران يظهر قدرة إيران ومكانتها العالية في آسيا. إن وجود الممثلين الإيرانيين في هذه اللجان سيوفر فرصة مناسبة جدًا لتطوير وترويج الرياضة الجامعية في البلاد، ومن المتوقع أنه مع وجود هؤلاء الأساتذة سنشهد تقدمًا كبيرًا في مختلف مجالات الرياضة الجامعية في البلاد".

وعن اختيار ممثلة إيرانية في هذه اللجان قال: "بالنظر إلى تأكيد فيزو على الجهود المبذولة لتحقيق العدالة بين الجنسين، فإن وجود امرأة إيرانية بين أعضاء اللجنة الآسيوية يعد علامة على نشاط المرأة الإيرانية في المجال الدولي للرياضة".

وأشار رئيس الاتحاد الوطني للرياضة الجامعية: "أن هذا النجاح يمكن أن يساعد في زيادة التفاعلات الدولية في مجال الرياضة الجامعية وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية يعد من أهم المؤسسات الرياضية في القارة الآسيوية، والقرارات المتخذة في هذا الاتحاد لها تأثير مباشر على تطور الرياضة الجامعية في الدول الأعضاء.

/انتهى/