بقائي يعرب عن تعازيه لشعب وحكومة الهند في وفاة "مانموهان سينغ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب إسماعيل بقائي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لشعب وحكومة الهند في وفاة السيد مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند السابق.

وبالإشارة إلى دور السيد الدكتور سينغ في التنمية الاقتصادية في الهند والمساعدة في توسيع العلاقات بين البلدين العظيمين إيران والهند خلال فترة عمله، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعاطفه مع أسرة الفقيد وأهل الهند، سائلا الباري تعالى السكينة له.

وتوفي، الخميس، مانموهان سينغ رئيس الوزراء الهندي السابق الذي تولى رئاسة وزراء الهند لفترتين من 2004 إلى 2014. ويُنسب إلى سينغ، الرجل الهادئ، فضلا عن قيادة الهند نحو نمو اقتصادي غير مسبوق.

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