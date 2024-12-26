إيران تدين استهداف سيارة الصحفيين في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أدان بشدة الاستهداف المتعمد لسيارات الصحفيين أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 5 صحفيين، لافتا إلى ان هذه الجريمة تعد أحدث مثال على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

مشيراً إلى أنه يجب حماية الصحفيين والإعلاميين العاملين في مناطق النزاع ومعداتهم كأشخاص وأعيان مدنية من أي عدوان وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977. مؤكدا أن قيام قوات الاحتلال بمهاجمة سيارة الصحفيين هو بلا شك جريمة حرب، وعلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن يضيف هذه الجريمة الجديدة إلى الجرائم الخطيرة التي ترتكب في فلسطين المحتلة.

واعتبرأن استشهاد أكثر من 200 إعلامي خلال 15 شهرا من الإبادة الجماعية في غزة، وقتل الإعلاميين على يد الاحتلال بمثابة حجب وعي الرأي العام العالمي عن خطورة وحجم الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني محذرا من استمرار وشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة لافتا إلى أنه عدم الرد المناسب من قبل المؤسسات الدولية المختصة قد أدى إلى تشويه أسس القوانين الحرب بشكل جدي.

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