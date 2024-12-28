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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٣ م

إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في محافظة البيضاء في اليمن + فيديو

إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في محافظة البيضاء في اليمن + فيديو

اسقت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم السبت، طائرة مسيرة امريكية في محافظة البيضاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات المسلحة اليمنية، قالت في بيانا لها مساء اليوم السبت: أسقطنا طائرة أمريكية نوع "MQ_9" أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض - جو محلي الصنع

واضاف البيان، ان الطائرة هي الثالثة عشرة من نوعها التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس إسنادا لغزة

واكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء للنيل من سيادة بلدنا

وشددت على الاستمرار في العمليات المساندة لغزة حتى إيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

رمز الخبر 1952338

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