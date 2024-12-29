رئيس الوزراء العراقي الاسبق يلتقى مستشار قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عادل عبد المهدي رئيس وزراء جمهورية العراق الاسبق، اليوم الاحد مع علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة الاسلامية وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء بعض القضايا التي تهم البلدين.

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