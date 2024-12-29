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٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٠٦ م

رئيس الوزراء العراقي الاسبق يلتقى مستشار قائد الثورة الاسلامية

رئيس الوزراء العراقي الاسبق يلتقى مستشار قائد الثورة الاسلامية

التقى رئيس الوزراء العراقي الاسبق، عادل عبدالمهدي مع مستشار قائد الثورة الاسلامية، علي لاربجاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عادل عبد المهدي رئيس وزراء جمهورية العراق الاسبق، اليوم الاحد مع علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة الاسلامية وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء بعض القضايا التي تهم البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1952357

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