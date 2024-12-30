تشكيل نواة لقوى المقاومة في سوريا ضد جرائم عناصر الجولاني

أعلنت وكالة مهر للأنباء أن مصادر سورية قالت أنه بعد ارتكاب جرائم مختلفة واعتداءات واسعة من قبل العناصر التابعة للجولاني في سوريا وخلف وعوده للقوات الأمنية وقوات الجيش مما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم، تم تشكيل ثلاث فئات من قوى المقاومة في سوريا.

وذكرت المصادر المذكورة أن تشكيل هذه القوات في سوريا تم في اليوم الماضي بناءً على غضب أبناء هذا البلد تجاه جرائم الجولاني.

وأكدت المصادر أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ارتكبت عناصر الجولاني العديد من الجرائم بحق المواطنين والأقليات السورية، خاصة في المناطق الساحلية من هذا البلد. إن ظهور قوى المقاومة في سوريا يمكن أن يجعل عملية التطورات في سوريا أكثر شفافية في ظل تزايد الغضب الشعبي ضد عدوان عناصر الجولان.

تجدر الإشارة إلى أن العشرات من قوات الجيش السوري قتلوا خلال الأيام الماضية.

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