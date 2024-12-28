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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٠٥ م

توجيهات سرية لتنظيمات الجولاني: عدم نشر صور الإعدامات والنهب

توجيهات سرية لتنظيمات الجولاني: عدم نشر صور الإعدامات والنهب

بعد انتشار صور وفيديوهات عن وحشية عناصر الجولاني في سوريا، تم إصدار تعليمات سرية بين الإرهابيين حول هذا الموضوع.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة المعلومة، أن مصادر سورية أكدت أن عناصر تابعين للجولاني، زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، قد تلقوا تعليمات سرية تقضي بحظر تصوير أي عمليات اعتقال أو اشتباكات أو إعدامات ميدانية في سوريا.

وتشمل هذه التعليمات 30 مدينة في سوريا. حيث أن نشر الفيديوهات التي تتعلق بالاعتقالات والمجازر التي ارتكبها عناصر الجولاني أثار ردود فعل واسعة في الرأي العام السوري والعالمي.

بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية في سوريا، تم إحراق أماكن دينية في البلاد. وأكدت المصادر أن 95% من جرائم عناصر الجولاني لا يتم توثيقها.

/انتهى/

رمز الخبر 1952319

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