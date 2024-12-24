التسجيلات الصوتية تفضح الحقائق.. الارهابيان البغدادي والجولاني وجهان لعملة واحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه نشر شبكة العهد ملفا صوتيا يقول فيه البغدادي أن الجولاني أحد جنودنا ومعه مجموعة من أبنائنا الذين دفعنا بهم من العراق إلى الشام على أن يلتقوا بخلايانا في الشام، ووضعنا لهم الخطط ورسمنا لهم سياسة العمل، ورفدناهم بما في بيت المال مناصفة كل شهر، وقد آن الاوان الوقت لنعلن أمام أهل الشام والعالم بأسره أن جبهة النصرة ما هي الا امتداد لدولة العراق الإسلامية فنعلن متوكلين على الله أن نلغي اسم دولة العراق الإسلامية وجبهة النصرة وجمعهما تحت اسم واحد الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وفيما يلي أيضاً، ستسمعون الملف الصوتي لرد الجولاني على البغدادي، والذي جاء فيه:

شرفني الله عز وجل بالتعرف على الشيخ البغدادي الذي وفى لأهل الشام حقهم وأردفنا بشطر ماله.

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