تحذير عشائر عراق المقيمة في سوريا للجولاني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "المعلومة"، صرّح عبد الرزاق العكيدي، أحد شيوخ القبائل العربية البارزين في سوريا، بأن اشتباكات وقعت أمس بين عشائر عراقية مقيمة في سوريا وعناصر تابعة للجولاني.

وأوضح العكيدي أن مجموعة من عناصر الجولاني هاجمت منازل العراقيين في سوريا تحت ذريعة وجود أشخاص مطلوبين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الجولاني.

وأضاف العكيدي أن عشائر العراق المقيمة في سوريا حذرت الجولاني من عواقب الاعتداء على منازل القبائل العربية في مدن سوريا المختلفة، وأكدت أنه في حال تكرار هذه الاعتداءات، ستُواجه بردود فعل قاسية.

وأشار العكيدي إلى أن مشروع الهجوم على منازل العراقيين في سوريا يتم بتحريض من القوات الأمريكية التي تسعى إلى دفع العشائر نحو صراع طائفي. كما أكد أن القبائل العربية المقيمة في سوريا تعارض السياسات القمعية التي يتبعها الجولاني في البلاد.

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