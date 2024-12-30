حركة حماس تدعو المجتمع الدولي لتحرك عاجل لإنقاذ سكان غزة من موجة البرد القارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المسيرة، أنه في ضوء تزايد حالات الوفاة في قطاع غزة بسبب موجة البرد القارس والمنخفض الجوي، واستشهاد سبعة فلسطينيين، بينهم ستة أطفال رضع، في خيام النزوح المتهالكة بسبب البرد الشديد ونقص وسائل التدفئة، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل.

وطالبت حماس في بيان لها الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية بضرورة العمل الفوري على إدخال المستلزمات الإغاثية، بما في ذلك الخيام والوسائل اللازمة لحماية مئات الآلاف من المدنيين النازحين الذين يعانون من البرد الشديد والآثار الكارثية للعدوان الصهيوني المستمر.

وأكدت الحركة أن الواجب الإنساني والقانوني للمجتمع الدولي يتطلب التحرك الفوري لإغاثة شعب غزة، الذي يواجه جريمة إبادة وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن خمسة عشر شهراً. وطالبت بتوفير الاحتياجات الأساسية من مأوى، غذاء، ماء، دواء، ووسائل تدفئة، ورفع الحصار عن أكثر من مليوني إنسان يواجهون ظروفاً معيشية قاسية وغير إنسانية.

كما شددت على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه ورفع الحصار، مشيرة إلى أن هذه الخطوات هي الحد الأدنى من الدعم الذي يجب أن يقدمه المجتمع الدولي للفلسطينيين في غزة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

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