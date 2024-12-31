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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٥٤ ص

نتنياهو: حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى سنعود إلى الحرب في غزة

نتنياهو: حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى سنعود إلى الحرب في غزة

أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني أن الكيان سيعود إلى الحرب حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني: "إذا كان هناك اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى، وآمل أن يتحقق، فإن إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد ذلك".

وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، قال نتنياهو: "لا فائدة من إخفاء هذا الأمر".

وأضاف: "استئناف الحرب بعد الاتفاق يهدف إلى استكمال أهداف الحرب".

وتعد هذه التصريحات ذريعة يكررها نتنياهو كلما ظهرت احتمالية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب.

وجاءت هذه التصريحات من نتنياهو خلال الأسبوع الماضي أثناء مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل الأسرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1952431

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