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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٤٣ م

روسيا تحتج على هجمات الكيان الصهيوني وأمريكا ضد اليمن

روسيا تحتج على هجمات الكيان الصهيوني وأمريكا ضد اليمن

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا العدوان الذي تقوم بها "إسرائيل" وأمريكا على اليمن بـ"التصعيد المتعمد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار نيبينزيا في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أنه "من الصعب وصف تصرفات "إسرائيل" والتحالف الأنجلوسكسوني بأنها أي شيء آخر غير التصعيد المتعمد الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن".

وأضاف: "بغض النظر عما إذا كانت ذات طبيعة انتقامية، فإن حجم الدمار لا يمكن قياسه".

كما لفت نيبينزيا إلى أنه على خلفية التصعيد، فإن روسيا الاتحادية "تدعو جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدوانية ضد اليمن إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التصعيدية".

وشدد المندوب الروسي الدائم على أنه "من الضروري أيضا اتخاذ تدابير لحماية اليمنيين البسطاء والعاملين في المجال الإنساني".

/انتهى/

رمز الخبر 1952445

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