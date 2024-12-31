منظمة الفضاء الإیرانیة تعلن اطلاق قمري "ناهيد 1" و"ناهيد 2" قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية قال في تصريح له إن القمر الصناعي "بارس 2" يتمتع بدقة تصوير تصل إلى مترين، وسيتم إزاحة الستار عنه خلال احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية (عشرة الفجر).

وأضاف، يعمل معهد أبحاث الفضاء على تطوير القمر الصناعي "بارس 3"، والذي يتميز بدقة تصوير تبلغ مترين أيضًا.

وتابع، القمر الصناعي "مهدا"، الذي ما زال يتلقى إشاراته، يشتمل على منصات لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT).

وأضاف، قمرا "ناهيد 1" و"ناهيد 2"، اللذان تم الكشف عن النماذج التجريبية لهما العام الماضي، سيتم إطلاق نماذجهما التجريبية قريبًا. هذه الأقمار تعمل بتقنية النطاق العريض (Q Band).

القمر الصناعي "ناهيد 3" قيد الإنشاء حاليًا، ولديه الإمكانية لتطوير منظومات فضائية متكاملة.