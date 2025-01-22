ايران ستطلق نسخة متطورة جديدة من قمرين صناعيين لها إلى الفضاء

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس التنفيذي لهذه الشركة المعرفية حسين شهرابي، على هامش زيارة قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي امس الثلاثاء لمعرض إنجازات وقدرات القطاع الخاص، أن النسخة المتقدمة من القمر الصناعي كوثر، المسمى "كوثر 1.5"، سيتم إطلاقه في النصف الأول من العام المقبل.

القمر الصناعي "كوثر 1.5" الذي يكون نتيجة جهود الخبراء المحليين، هو في الواقع نسخة مطورة من القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد"، اللذين تم إطلاقهما إلى الفضاء في وقت سابق من هذا العام. تلعب هذه الأقمار الصناعية، بمهمتي الاستشعاري عن بعد (كوثر) وإنترنت الأشياء (هدد)، دورًا رئيسيًا في تطوير الزراعة الدقيقة.

أعلن الرئيس التنفيذي لهذه الشركة المبنية على المعرفة: "تم توطين أكثر من 85 بالمائة من مكونات هذه الأقمار الصناعية. ورغم أن جميع الأجزاء تم استيرادها، إلا أن تصميم وبناء هذه الأقمار الصناعية تم على أيدي خبراء محليين مؤهلين، ويعتبر هذا المشروع محليا بالكامل".

وأضاف شهرابي: "سيتم إطلاق نسخة مشتركة من مهمتي كوثر وهدهد، والتي يطلق عليها اسم "كوثر 1.5"، في النصف الأول من العام المقبل، وتبذل الجهود لتصميم وإنتاج نظام هذه الأقمار الصناعية من خلال جذب رؤوس الأموال. "

واعتبر الرئيس التنفيذي لهذه الشركة المعرفية أن دور الحكومة في تطوير هذه الصناعة مهم للغاية، وطالب الحكومة بضمان سوق خدمات الفضاء والشراء المسبق لهذه الخدمات.

/انتهى/