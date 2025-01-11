الكشف عن القمر الصناعي "بارس 2" في "عشرة الفجر"، و"بارس 3" قيد الإنشاء

أفادت وكالة مهر للأنباء ، صرح "حسن سالارية" أن القمر الصناعي "بارس 2"، الذي سيتم الكشف عنه في 2 فبراير بمناسبة يوم التكنولوجيا الفضائية، هو قمر استشعار عن بعد مزود بكاميرا قادرة على التصوير الملون بدقة أفضل من 4 أمتار، والتصوير بالأبيض والأسود بدقة أفضل من 8 أمتار.

وأضاف: "القمر الصناعي 'بارس 2' هو نسخة مطورة من القمر الصناعي 'بارس 1'، ويمتلك إمكانيات أوسع. سيتم الكشف عنه خلال يوم التكنولوجيا الفضائية ضمن فعاليات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية".

وأشار سالارية إلى أن الأقمار الصناعية "بارس 1"، "بارس 2"، و"بايا" ستشكل معًا كوكبة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد.

وأكد نائب وزير الاتصالات أن القمر الصناعي "بارس 2" يمكن استخدامه كواحد من المنصات الرئيسية للأقمار الصناعية الإيرانية المخصصة للاستشعار عن بعد.

وأضاف رئيس منظمة الفضاء أن القمر الصناعي "بارس 3" قيد التصميم حاليًا، وسيتميز بإمكانيات تصوير محسّنة، حيث ستصل دقة التصوير بالأبيض والأسود إلى أفضل من مترين.

وأوضح أن هذه الأقمار الصناعية، بمجملها، ستعمل معًا لتشكيل كوكبة من الأقمار الصناعية القادرة على التقاط صور عالية الجودة وإرسالها في الوقت المناسب من المواقع المستهدفة.

وأكد سالارية أن دمج بيانات هذه الكوكبة سيُنتج معلومات قيّمة تُستخدم في مجالات متعددة، مثل الصناعة، الزراعة، والبيئة.

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