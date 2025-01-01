رئيس الجمهورية يؤكد على استمرار وتكثيف إدارة استهلاك الطاقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، انعقد صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الـ43 للمجلس الحكومي في الحكومة الرابعة عشرة، برئاسة مسعود بزشكيان موكدا على ضرورة الاستمرار في توفير استهلاك الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والمياه في جميع الأجهزة.

طالب الرئيس من كافة المدراء الإشراف الجدي على إدارة الاستهلاك الأمثل للطاقة في جميع الوحدات الواقعة تحت مسؤوليتهم واستمرار حملة "خفض درجتين"

وفي هذا الاجتماع، بالإضافة إلى تشاور حول آخر أوضاع البلاد واستعراض الإجراءات المتخذة في المؤسسات المختلفة، تمت مناقشة مقترحات الإدارات المختلفة حول مشاريع القوانين والأوامر الصادرة عن الاجتماع وتمت الموافقة على بعضها.

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