بزشكيان: سيتم اعادة النظر بمشروع (FATF) من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئیس الايراني مسعود بزشکیان،في تصريح اليوم الثلاثاء خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية، أن "مشروع قرار مجموعة العمل المالي" (FATF)، سيتم إعادة النظر فيه لدى مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأضاف الرئیس بزشکیان، بأن "الحكومة عازمة على إنشاء المنصات اللازمة لتسهيل أنشطة القطاع الخاص، ونعتقد بأننا نستطيع التغلب على العقبات والمشاكل المقبلة".

وأشار إلى الرحلات الخارجية لأعضاء الحكومة للمشاركة في اجتماعات أو لقاءات دولية، داعیا الناشطين الاقتصاديين بتعزيز مجال توسيع وتطوير انشطتهم مع الدول الأخرى، عبر التعاون مع الحكومة والمشاركة في هذه الزيارات.

وتابع رئيس الجمهورية : لقد واجهت الحكومة الرابعة عشرة العديد من التحديات المحلية والدولية منذ بداية عملها، حیث بدأت الشرور الخارجية في أول يوم عمل للحكومة باغتيال الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، ومن ثم جرت الأحداث في جنوب لبنان وسوريا، فضلا عن المحاولات الذي بذلت لغرض توريط البلاد في الازمات.