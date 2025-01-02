بزشكيان: النظام الصحي الإيراني تحول الى نموذج يقتدى به بالمنطقة والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في بيانه الموجه اليوم الخميس الى ملتقى تكريم مساعد الممرض والعاملين في المجال الصحي والمقام بمدينة مشهد، اوضح أن هذا الانجاز الضخم مدين للجهود الدؤوبة لجميع الناشطين المخلصين العاملين في هذا الحقل الحيوي ممن يعملون في ارجاء البلاد.

وأضاف ان تقديم الخدمات في مجال التحصين والعناية بالامهات الحوامل والسيطرة على الامراض المعدية وتقديم التثقيف الصحي ونقل الخبرة وتنشئة الاجيال الجديدة لمساعدي التمريض يمثل قسما مهما من مسؤوليتهم القيمة. مشيرا الى ان الاحصاءات تشهد على التاثير البالغ لمساعدي التمريض في النهوض بالصحة في المجتمع.

وتابع رئيس ان متوسط العمر في ايران قد ازداد بشكل لافت وان مؤشرات مثل انخفاض نسبة وفيات الاطفال حديثي الولادة والسيطرة على الامراض المعدية وانخفاض معدل اعراض الامراض غير المعدية والمزمنة قد تحسن بشكل كبير بفضل جهود هؤلاء الاعزاء.

واكد ان برامج مثل التامين على الصحة وطبيب الاسرة، يمكن ان تساهم في توصيل الخدمات الصحية والرعاية الاساسية للصحة الى اقاصي البلاد وتجعل من الممكن وصول الملايين من الناس الى العناية الشاملة والمستمرة. ان هذه البرامج ليست تؤدي الى تحسين حياة الناس فحسب بل تخفض تكاليف العلاج وتزيد من الاستدامة الاجتماعية.

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