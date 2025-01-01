ايرج مسجدي: ضمن الشهيد سليماني أمن إيران والشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية، العميد إيرج مسجدي، وصف الشهيد سليماني أمام جمع من الصحفيين، بالمثال الفريد للحرب الجادة ضد الإرهاب مشيرا إلى أنه يجب الانتقام من ترامب لهذه الدماء الطاهرة مضيفا: "اللواء الشهيد سليماني قد ضمن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني.

وقال: "جمعتني مع الشهيد سليماني صداقة أكثر من 40 عاما والتعاون والمودة وكنت نائبه وزميله المباشر في مؤسسة قوة القدس لمدة 22 عاما تقريبا. وأود أن أقول إنه إذا تم تقديم قدوة للعالم كشخص ناضل بجدية ضد الإرهاب والإرهابيين فسيكون هو الجنرال سليماني.

وتابع: "قام الجنرال سليماني بدحر الجماعات الإرهابية القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي وغيرها من الجماعات في العراق ودول أخرى ووفر أمن وسيادة أراضي هذه البلاد من أفعال هذه الجماعات بحق والأبرياء الذين كانوا ضحايا الإرهابيين وعلى رأسهم الأطفال والنساء وحتى الشباب والشيوخ وكان سليماني هو الذي سحق الإرهابيين وساعد في توفير أمن هذه الأراضي وضمن أمن إيران والشعب الإيراني ولكن للأسف كان ضحية عملية اغتيال قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. مشيرا إلى أنه لم تكن هذه الجريمة انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان فحسب بل أظهرت أيضا حقيقة مواجهة الظلم مع العدالة.

وأضاف أعتقد أن ترامب قدم أعظم خدمة للحركات الإرهابية في العالم ويجب أن يعاقب على هذه الدماء الطاهرة متابعا الرئيس الأمريكي أعلن رسمياً أنه أمر باغتيال سليماني. والسؤال بأي حق ولأي هدف وبأي معايير إنسانية وقانونية ودولية وحقوقية.

وختم قائلا: "اغتال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهيد سليماني والذي يعد نموذجا رئيسيا، للحرب ضد الإرهابيين مضيفا إننا نطلب من جميع حكومات ودول والشعب الإيراني ووسائل الإعلام أن تصدح عاليا بهذه القضية لايصالها لكل العالم ليعلم الجميع أن الجنرال سليماني كان ضحية اغتيال على يد الرئيس الأمريكي الفاشل.

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