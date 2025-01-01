ابوشریف: ما تقوم به ايران ومحور المقاومة تحويل القضية الفلسطينية الى القضية الاساسية للامة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد ممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في ايران "ناصر ابو شريف" انه وخلافا للشائعات التي يبثها العدو وعملائه لوسم محور المقاومة في المنطقة بأنه محور طائفي قائلا ان هذا المحور ليس طائفيا ويضم الشيعة والسنة في ايران ولبنان والعراق واليمن.

وقال ابو شريف في كلمة القاها في منتدى عقد عبر الانترنت تحت عنوان "دور الحاج قاسم سليماني في دعم المقاومة الاسلامية" اليوم الاربعاء انه وخلافا لما يروجه العدو فان محور المقاومة يضم الشيعة، واهل السنة الايرانيين ولبنان والعراق واليمن.

وتابع ابو شريف ان فلسطين هي القضية الاساسية في محور المقاومة وخلافا للشائعات والهجمة الشديدة التي يتعرض لها في هذه الايام محور المقاومة فان ما تقوم به ايران ومحور المقاومة هو تحويل القضية الفلسطينية الى القضية الاساسية للامة الاسلامية، ودعم الاستقلال والعزة وسيادة الشعوب الدول ومواجهة المشروع الصهيواميركي.

يجب ان لا نسمح بتخريب محور المقاومة

واضاف ممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في ايران "يجب ان لا نقوم بتشويه بعضنا البعض ومحور المقاومة" واضاف "ان الحاج قاسم سليماني قام بدور هام جدا في دعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة وانا أوكد بأن كل ضربة توجه الى محور المقاومة هي ضربة للقضية الفلسطينية.