الحكيم يؤكد على اهمية دعم العلاقة الإيجابية مع إيران والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحكيم خلال كلمته بذكرى شهيد المحراب" نشیر بوضوح إلى عدة أمور منها أهمية الاستمرار في دعم العلاقة الإیجابیة البناءة بین الجمھوریة الإسلامیة في إیران والمملكة العربیة السعودیة. فالتعاون بین هذين البلدین المسلمین یمثل قوة ومنعة للمنطقة ولايمكن التفریط بذلك مھما كانت التحدیات .. فلا مناص من الاستمرار بدعم وتفعیل المبادرات البناءة بین البلدین المسلمین.

و أكد الحكيم السعي من خلال العراق إلى تأسیس روابط إقتصادیة ومصالح مشتركة طویلة الأمد تنعم بھا شعوبنا وشعوب منطقتنا العربیة والإسلامیة، بالخصوص سوريا ووضعها السياسي الجديد.

واضاف " لابد من مساعدة الشعب السوري ودعمه في استقلالیة خياره في النظام السياسي الذي یحكمه، ويجب أن تكون أبواب العراق مفتوحة للشعب السوري الشقیق الذي يربطنا معه تاریخ ومصیر مشترك.

وختم الحكيم كلمته بالتأكيد على استمرار دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

مانتهى/

