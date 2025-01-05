القوات اليمنية تستهدف محطة كهرباء جنوبي حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء "أوروت رابين" التابعة للعدو الإسرائيلي جنوبي حيفا المحتلة.

وقال العميد يحيى سريع: "ان العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" وحققت هدفها بنجاح بفضل الله"، مضيفا: "مستمرون في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "عملياتنا العسكرية المساندة للمجاهدين في غزة ستستمر بعون الله بالتزامن مع التطوير المستمر للقدرات العسكرية".

وختم العميد سريع بيانه بقوله: "نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية حتى تلبي متطلبات المرحلة وتجبر العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة".

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