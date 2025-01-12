يحيى سريع: القوات اليمنية تستهدف للمرة الخامسة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القوات المسلحة اليمنية في بيان مساء السبت، إن العملية العسكرية نُفّذت في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن عملية الاشتباك مع الحاملة والقطع التابعة لها استمرت 9 ساعات، والاستهداف للحاملة هو الخامس منذ قدومها إلى البحر الأحمر. وحققت العملية العسكرية أهدافها بنجاح بفضل الله وأُجبرت حاملة الطائرات على المغادرة والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر، مؤكدة جهوزيتها العالية لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي على بلدنا مستعينين بالله ومتوكلين عليه.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على استمرارنا في تأدية واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وأن عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

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