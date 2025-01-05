إقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني في وزارة الخارجية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء الحاج سليماني في وزارة الخارجية بحضور وزير الخارجية السيد عباس عراقجي وقائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية، العميد عليرضا تنكسيري.

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