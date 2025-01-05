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٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٧ ص

إقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني في وزارة الخارجية

إقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني في وزارة الخارجية

أقيمت مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء الحاج قاسم سليماني في وزارة الخارجية الايرانية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء الحاج سليماني في وزارة الخارجية بحضور وزير الخارجية السيد عباس عراقجي وقائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية، العميد عليرضا تنكسيري.

إقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني في وزارة الخارجية

إقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني في وزارة الخارجية

إقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني في وزارة الخارجية

/انتهى/

رمز الخبر 1952612

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