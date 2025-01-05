العميد تنكسيري: أبرز ما يميز الشهيد سليماني هو التزامه بالولاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي رضا تنكسيري، قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق للحرس الثوري الإيراني والتي أقيمت صباح اليوم في وزارة الخارجية: "نحيي ذكرى شهداء الدفاع المقدس الذين دافعوا عن كل هذا الوطن كما نحيي ذكرى الشهداء الذين دافعوا عن المراقد المقدسة وشهداء طريق القدس وشهداء طريق الخدمة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الشهيد وشهداء طريق الصحة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل قضية الإسلام والوطن".

كما أكد على اهمية وزارة الخارجية واستذكر قيام وزير الخارجية السيد عباس عراقجي لزيارة بيروت في اوتون الحرب الوحشية التي كانت يشنها الكيان الصهيوني على لبنان وتأكيد وزير الخارجية على اهمية الميدان والدبلوماسي الى جانب بعضهما البعض.

وفي إشارة إلى معرفته باللواء الشهيد سليماني وقال العميد تنكسيري: "أعرف الحاج قاسم منذ عام 1983 وعرفته قبل عملية القدس، لكن في عام 1983 تعرفت على أفكاره أثناء عملية خيبر. كان للشهيد الحاج قاسم صفات مميزة ومن أهم صفاته هو التزامه بالولاية".

وبدأت مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني بحضور السيد عباس عراقجي وزير الخارجية والعميد علي رضا تنكسيري قائد البحرية في الحرس الثوري الإسلامي. ويتواجد في هذا اللقاء مجموعة من قادة ورفاق الشهيد سليماني.

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