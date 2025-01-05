  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:١٧ ص

قاليباف: طريق الشهيد سليماني مستمر حتى تحرير القدس وزوال شر الصهيونية

قاليباف: طريق الشهيد سليماني مستمر حتى تحرير القدس وزوال شر الصهيونية

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طريق الشهيد قاسم سليماني مستمر حتى تحرير القدس وزوال شر الصهيونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال خلال الجلسة العلنية للمجلس اليوم، بمناسبة أحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الجنرال سليماني: أقدم خالص التقدير للشعب الإيران العزيز وخاصة أهالي محافظة كرمان النبلاء ومحبي الشهداء، الذين قاموا بأفضل الواجب في ذكرى استشهاد الجنرال سليماني متابعا الحاج قاسم سليماني رمز وبطل مكافحة الإرهاب وحامل راية جبهة المقاومة.

وتابع لقد أمضى الشهيد سليماني أكثر من أربعة عقود من عمره بشجاعة وإخلاص وقيادة في محاربة الاعداء والأشرار والغزاة والجماعات الإرهابية مضيفا كان حضوره المشرف في كل مكان مصدر سلام وطمأنينة ودرء الخطر عن النساء والأطفال.

وأكد أن طريق الشهيد قاسم سليماني مستمر حتى تحرير القدس وزوال شر الصهيونية.

/انتهى/

رمز الخبر 1952599
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات