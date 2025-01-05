قاليباف: طريق الشهيد سليماني مستمر حتى تحرير القدس وزوال شر الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال خلال الجلسة العلنية للمجلس اليوم، بمناسبة أحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الجنرال سليماني: أقدم خالص التقدير للشعب الإيران العزيز وخاصة أهالي محافظة كرمان النبلاء ومحبي الشهداء، الذين قاموا بأفضل الواجب في ذكرى استشهاد الجنرال سليماني متابعا الحاج قاسم سليماني رمز وبطل مكافحة الإرهاب وحامل راية جبهة المقاومة.

وتابع لقد أمضى الشهيد سليماني أكثر من أربعة عقود من عمره بشجاعة وإخلاص وقيادة في محاربة الاعداء والأشرار والغزاة والجماعات الإرهابية مضيفا كان حضوره المشرف في كل مكان مصدر سلام وطمأنينة ودرء الخطر عن النساء والأطفال.

وأكد أن طريق الشهيد قاسم سليماني مستمر حتى تحرير القدس وزوال شر الصهيونية.

/انتهى/